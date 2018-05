 Motorsport: Vettel verpasst erste Spanien-Pole - Hamilton auf Eins

Sebastian Vettel hat seine erste Pole Position beim Großen Preis von Spanien erneut verpasst. Der viermalige Formel-1-Weltmeister aus Heppenheim musste sich in der Qualifikation zum Europa-Auftakt mit dem dritten Platz zufrieden geben.

Startet in Barcelona vom ersten Startplatz: Mercedes-Pilot Lewi Hamilton. Foto: Manu Fernandez (Foto: dpa) Pole Position

Vettel fehlten in seinem Ferrari 0,132 Sekunden auf Polesetter Lewis Hamilton. „Die Pole habe ich gebraucht”, sagte Hamilton. Der britische WM-Spitzenreiter fuhr in 1:16,173 Minuten die schnellste Runde und verwies seinen Mercedes-Teamkollegen Valtteri Bottas auf den zweiten Startrang für das Rennen an diesem Sonntag (15.10 Uhr). Für Hamilton ist es die zweite Pole nach Australien in diesem Jahr und die 74. seiner Karriere.

