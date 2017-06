 Musterdepots: Schwankungen beim Dax zu erwarten

Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

An der Börse überwogen zuletzt die Minuszeichen: Den rekordhohen Ifo-Index, der auf der regelmäßigen Umfrage unter 7000 deutschen Unternehmen basiert, bewerten Anleger nicht euphorisch, sondern als Signal, dass es künftig eher abwärtsgehen wird.

Und den niedrigen Ölpreis beurteilen viele nicht als Preisgeschenk für Unternehmen und Verbraucher, sondern als Indikator für eine sich vielleicht verschlechternde Konjunktur. Ob sich aus den Gewitterwolken, die Helaba-Experte Markus Reinwand diagnostiziert, aber tatsächlich ein Unwetter entwickelt, ist noch offen.

Ulf Sommer, Handelsblatt





Die gestiegene Inflation hat im ersten Quartal dafür gesorgt, dass die Reallöhne in Deutschland mit 0,6 Prozent schwächer als in den letzten Jahren gewachsen sind. Die höhere Teuerungsrate macht allerdings nicht nur nominale Lohnsteigerungen zunichte. Da die Spareinlagen aktuell keine nennenswerten Zinsen abwerfen, leidet auch das Geldvermögen unter dem Verlust der Kaufkraft.

Ulf Sommer Der Redakteur Mit den Finanzmärkten, der Geldanlage und branchenübergreifenden Unternehmensthemen wie Dividenden, Aktienrückkäufe und vor allem Bilanzkennzahlen beschäftigt sich der promovierte Historiker beim Handelsblatt seit über 15 Jahren.

Die Strategie Das Kapital wird kurzfristig nicht gebraucht. Es dient vielmehr der Altersvorsorge, dem späteren Studium der Kinder oder dem Kauf eines Hauses im Rentenalter. Deshalb steht nicht der kurzfristige Werterhalt um jeden Preis, sondern die langfristige Mehrung des Kapitals im Fokus. Verlustzeiten sind schmerzhaft, können aber ausgesessen werden. Zur Auswahl stehen Einzelaktien, Aktien-Indizes in Form von Zertifikaten, Gold, große Währungen wie Euro, Dollar und Yen sowie Hebel-Zertifikate. Mit ihnen eröffnet sich die Möglichkeit, auf stark steigende oder fallende Märkte zu spekulieren. Anleihen scheiden bis auf weiteres auf Grund aus, weil die Zinsen und Renditen zu unattraktiv sind.

Die Regeln Jeder Kommentator startet mit einem fiktiven Anfangskapital von 100.000 Euro. Ulf Sommer hat allerdings zum 6. März 2017 das Depot von Handelsblatt-Redakteur Georgios Kokologiannis übernommen. Den Kommentatoren steht es frei, in welchen Abständen sie gemäß ihrer Anlegerperspektive konservativ, chancenorientiert oder spekulativ in Wertpapiere investieren. Es werden Gebühren für Kauf und Verkauf von 0,5 Prozent angenommen und vom Barbestand abgezogen. Zinsen und Dividenden werden dem Barbestand zugebucht. Die Depotzusammensetzung muss sich nicht täglich ändern. Ein Redakteur kann an einigen Tagen eine Kommentarpause einlegen - das Portfolio kann sich dennoch ändern.

Dabei wird oft vergessen, dass der Zinseszinseffekt nicht nur in die positive, sondern auch, wie bei der Inflation, in die negative Richtung wirkt. Eine Alternative wären langfristige Investitionen in Sachwerte, etwa Aktien.

Alexander Kovalenko, Bayerische Vermögen Asset Management GmbH

Die Seitwärtsbewegung am Aktienmarkt setzt sich fort. Rekordhochs wechseln sich mit Verkaufswellen ab. So haben wir es in den USA bei den Technologiewerten gesehen. Achtsam bleiben ist unsere Devise. Der niedrige Volatilitätsindex V-Dax könnte ein Vorbote für fallende Kurse sein.

Er notiert nahe seinem Zehnjahrestief. Wir erwarten für die nächsten Monate eine potenzielle Schwankungsbreite von mindestens 900 Punkten im Dax. Das bedeutet, dass die 12.000 Punkte wieder unterschritten, aber auch kurzzeitig die 13.500 Punkte überschritten werden könnten.

Sönke Niefünd, Otto M. Schröder Bank





Die Musterdepots veranschaulichen aussichtsreiche Anlagestrategien und geben Anregungen, mit denen Investoren ihre Renditeziele erreichen können. Im Vordergrund steht nicht ein Wettbewerb zwischen den drei Portfolios, sondern vielmehr die Nachvollziehbarkeit und Transparenz der Anlageentscheidungen für den Leser.

