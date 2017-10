 Schallplatten als Geldanlage: Vinyl aus Kalkül

Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Vinylplatten Über drei Millionen Stück wurden 2016 allein in Deutschland verkauft. (Foto: Topic Images/Getty Images)

FrankfurtWer hip sein will, hört seine Lieblingsmusik heutzutage wieder von Schallplatten. Michael Ehlers, der selbst über 3.000 der großen schwarzen Rillenplatten besitzt, bedient diese Sehnsucht. Sein Schallplattenladen Memphis Records in Frankfurt am Main ist eine Fundgrube für schatzsuchende Vinyl-Enthusiasten. Der Song „Nobo“ der US-Band Tijuana Panthers scheppert aus den Boxen, während Ehlers seine Raritäten begutachtet. Er kramt eine Schallplatte raus. „Das ist eine Originalpressung der ersten Platte von Kraftwerk aus dem Jahre 1970. Die bekommt man heutzutage nicht mehr unter 80 Euro“, sagt er.

Zwar sind 80 Euro viel Geld für Musik. Die Platte ist aber fast schon billig...