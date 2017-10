 Ergo, Axa und Generali wollen Altverträge verkaufen: Aufruhr bei Versicherten

Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Rettungsring Die Bafin will Versicherten im Notfall zur Seite stehen. (Foto: Photographer's Choice/Getty Images)

MünchenSie haben es längst getan: Skandia, Basler, Arag oder Heidelberger Leben – kleinere Anbieter aus dem Universum der knapp 90 deutschen Lebensversicherer – gaben ihre Vertragsbestände schon vor Jahren an neu geschaffene, spezialisierte Dienstleister ab. Ein Mix aus Minizinsen, veralteter IT und hohen Verwaltungskosten hatte das Geschäft für die Assekuranzfirmen immer weniger lukrativ werden lassen. Die kleineren sogenannten Run-off-Gesellschaften aber können nach eigener Aussage mit Lebensversicherungen effektiver umgehen, vor allem wegen einer deutlich moderneren IT.

Das öffentliche Interesse an diesen Transaktionen war gering, handelte es sich jeweils nur um Verträge im niedrigen sechsstelligen Bereich. Seitdem im September mit Ergo,...