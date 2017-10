 Philippe Brassac: „Die Politik muss eine Vision entwickeln“

Philippe Brassac „Es wäre schön, wenn wir Kunden in Deutschland ein ähnlich komplettes Angebot machen könnten wie in Italien und Frankreich“, sagt der Chef der französischen Großbank Crédit Agricole. (Foto: Denis ALLARD/REA/laif)

Mindestens einmal im Jahr versucht Philippe Brassac, Kunden und Mitarbeiter an wichtigen Standorten zu besuchen. In Deutschland hat er dies öfter geschafft, seitdem er im Mai 2015 den Chefposten bei Crédit Agricole übernommen hat: Das sei der wohl vierte Besuch in Frankfurt, sagt Brassac dem Handelsblatt. Das Deutschland-Geschäft könnte noch wichtiger werden. Denn der Chef der Crédit Agricole will sich die Commerzbank genauer anschauen, wenn sie zum Verkauf stehen sollte.

Herr Brassac, nach der Finanzkrise galten größere Bankenfusionen lange als Tabu. Zuletzt hat die italienische Großbank Unicredit aber zumindest grundsätzliches Interesse an der Commerzbank gezeigt, andere Geldhäuser wie Ihr französischer...