 US-Banken JP Morgan und Citigroup: Main Street statt Wall Street

JP Morgan Das Firmenkundengeschäft ist wieder „in“. (Foto: picture alliance / empics)

New YorkWährend Investoren sich weltweit über stetig steigende Aktienkurse freuen können, gibt es für die Banken wenig Grund zu jubeln. Ihr Handelsgeschäft mit Aktien und Anleihen läuft nicht richtig rund. Das haben am Donnerstag die Ergebnisse der größten US-Bank JP Morgan und der Nummer vier Citigroup gezeigt: Die geringen Schwankungen an den Aktienmärkten und die niedrigen Spannen bei den Anleihen haben zu schwachen Ergebnissen in den Handelsabteilungen geführt.

Bereits im September hatten die ersten Geldhäuser in den USA gewarnt, dass ihre Einnahmen im Handel mit Zinspapieren, Rohstoffen und Währungen enttäuschend ausfallen würden. Dazu gehörten Citigroup und JP Morgan ebenso...