 60 Jahre Bundesbank: Wenn Tradition zur Herausforderung wird

Jens Weidmann Der Chef der Bundesbank ist eine herausragende Figur in der europäischen Geldpolitik – und zugleich ein Außenseiter. (Foto: Reuters)

Frankfurt, New YorkVon dort oben sieht Hans Tietmeyer sie alle: den EZB-Chef, den obersten Bundesbanker, den Finanzminister. Die grauen Eminenzen der Finanzwelt – Mario Draghi, Jens Weidmann, Wolfgang Schäuble – sind zur Bundesbank gekommen, um einem ganz Großen aus ihren Reihen die letzte Ehre zu erweisen. Tietmeyers Porträt wacht auf der Bühne im Gästehaus der Bundesbank, während die alten Weggefährten sich an ihn erinnern. „Hans Tietmeyer genoss größten Respekt in der ganzen Welt als Präsident der Deutschen Bundesbank“, sagt Jean-Claude Trichet, ehemals Chef der Europäischen Zentralbank (EZB). Und ein bisschen wirkt es, als würde hier nicht nur eines...