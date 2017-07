 Prokon: Insolvenzverwalter retten 100 Millionen Euro für Gläubiger

Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Prokon Bis Ende des Jahres sollen die Gläubiger des 2014 in die Insolvenz gerutschten Unternehmens aus Itzehoe mindestens 100 Millionen Euro erhalten. (Foto: dpa)

Gute Nachrichten gab es für Anleger des Windparkbetreibers Prokon in der Vergangenheit nur spärlich. Deshalb dürften einige erleichtert sein, dass es den Insolvenzverwaltern erneut gelungen ist, eine hohe Millionen-Summe ihres Geldes zu sichern. Bis Ende des Jahres sollen die Gläubiger des 2014 in die Insolvenz gerutschten Unternehmens aus Itzehoe mindestens 100 Millionen Euro erhalten. Über die geplante Ausschüttung informierte am Freitag Stefan Denkhaus, Hamburger Rechtsanwalt und Geschäftsführer der Abwicklungsgesellschaft Prokon SPV.

Möglich wird die Zahlung, weil es gelungen ist, eine Finanzierung von rund 130 Millionen Euro abzulösen, die Prokon dem sächsischen Sägewerk HIT Holzindustrie Torgau und einer Tochtergesellschaft gewährt hatte....