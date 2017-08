 Börse Frankfurt: Dax startet schwach

Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

FrankfurtEinige enttäuschende Quartalsbilanzen haben am Donnerstag den deutschen Aktienmarkt belastet. Der Dax fiel in den Anfangsminuten um 0,4 Prozent auf 12.136 Punkte. „Es gibt Licht und Schatten, und letzteres scheint zu überwiegen“, sagte ein Händler.

Der MDax der mittelgroßen Werte rückte im frühen Handel um 0,1 Prozent auf 24 808 Punkte vor. Der Technologiewerte-Index TecDax legte um 0,1 Prozent auf 2270 Zähler zu. Der Eurozonen-Leitindex Euro Stoxx 50 stand 0,3 Prozent tiefer.

Siemens erfüllte die Prognosen nicht ganz, was deren im Leitindex besonders schwer gewichtete Aktien um rund zwei Prozent ins Minus drückte.

Unterstützung bekam der Dax von der Deutschen Telekom, deren Aktien nach der Vorlage des Zwischenberichtes um etwa ein Prozent stiegen. Auch BMW-Titel legten rund ein Prozent zu, während Beiersdorf-Papiere sich um 1,3 Prozent verbilligten. Der Autobauer hatte seinen Gewinn überraschend deutlich gesteigert, während eine Computerattacke die Gewinne des Nivea-Herstellers drückte.

Zu den Verlierern zählten auch die Aktien von Pro Sieben Sat 1 mit einem Kursminus von mehr als zwei Prozent. Florierende Geschäfte mit Sexspielzeug, Parfüm und Partnervermittlung hatten dem Konzern im zweiten Quartal zwar ein unerwartet kräftiges Gewinnwachstum beschert, doch leidet die Fernsehsparte unter rückläufigen Werbeeinnahmen.

Auch der weiterhin starke Euro hat den Anlegern die Stimmung zum Börsenstart am Donnerstag erneut verdorben. Laut Marktanalyst Jochen Stanzl von CMC Markets könnte nun die Marke von 12 090 Punkten erneut einem Test unterzogen werden. „Starke Wall Street hin oder her - solange der Euro weiter aufwertet, bleiben die Dax-Anleger in Deckung“, hieß es von den Experten des Börsenstatistik-Magazins Index-Radar.

Der Euro notiert weiterhin auf hohem Niveau und belastet dadurch die exportstarken deutschen Aktien. Am gestrigen Handelstag sprang die europäische Gemeinschaftswährung sogar kurzzeitig über 1,19 US-Dollar und liegt heute vor dem Börsenstart bei 1,1845 US-Dollar.

Anleger haben Aktien des Biotechunternehmens Medigene angesichts roter Zahlen aus den Depots geworfen. Die Papiere brachen am Donnerstag um bis zu 9,5 Prozent auf 9,70 Euro ein und notierten damit auf dem niedrigsten Stand seit knapp acht Monaten. Damit waren sie der größte Verlierer im Technologieindex Tecdax.

Im Gegensatz zum Dax sprang der Dow-Jones-Index über die Marke von 22.000 Punkte und erreichte ein neues Allzeithoch. Doch es mehren sich die warnenden Stimmen, die gerade die US-Börsen für überbewertet halten. Mit dem neuerlichen Dow-Jones-Rekord - es war der sechste Handelstag in Folge mit einer Bestmarke - passierte das Börsenbarometer der Wall Street bereits die dritte Tausendermarke in diesem Jahr.

Bei vielen Umfragen geben Investoren an, dass sie Europa gegenüber den USA den Vorzug geben. In der Börsenentwicklung spiegelt sich das bislang aber noch nicht wider.

Der Dow Jones Industrial schloss am Mittwoch 0,2 Prozent höher bei 22 016 Punkten. Im bisherigen Jahresverlauf hat er nun mehr als elf Prozent an Wert gewonnen. Die Rally begann aber schon im November mit dem Wahlsieg von Donald Trump, als der Dow noch bei 18 000 Punkten stand.

Im S&P 500, der deutlich breiter aufgestellt ist, ging der Anstieg bei den Apple-Aktien nach den Quartalszahlen des iPhone-Herstellers eher unter: Der marktbreite Index legte am Ende nur knapp um 0,1 Prozent auf 2477 Punkte zu. Der Technologiewerte-Index Nasdaq 100 schloss 0,3 Prozent höher bei 5914 Punkten.

Gewinnmitnahmen und politische Ungewissheit im Vorfeld der angekündigten Regierungsumbildung haben die Tokioter Börse am Donnerstag belastet. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index verlor im Vormittagshandel um 0,4 Prozent auf 20.003 Punkte. Der breiter gefasste Topix-Index gab um 0,3 Prozent auf 1630 Zähler ab.

Auf der Konjunkturseite stehen in Europa heute die Einzelhandelsumsätze auf dem Terminplan. In London berät die Bank von England (BoE) über ihre Geldpolitik. Experten erwarten trotz der von einigen Währungshütern losgetretenen Debatte noch keine Zinserhöhung. In den USA werden unter anderem Zahlen zu den Auftragseingängen der Industrie veröffentlicht.