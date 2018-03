Mit der neuartigen Betriebsrente erhalten Arbeitnehmer keine feste Rentenzusage mehr, sondern Renditeziele mit einer Chance auf höhere Rentenzahlungen.

Diskussion über die Zielrente: Hansjörg Müllerleile (Bosch), Oskar Goecke (TH Köln), Heribert Karch (Metallrente), Michael Leinwand (Zurich), Christof Quiring (Fidelity) und Sven Reuss (Commerzbank), (v.l.) (Foto: Dietmar Gust / Euroforum) Handelsblatt Jahrestagung Betriebliche Altersversorgung 2018

BerlinSozialpartnermodell und Zielrente sind die vermutlich am meisten strapazierten Fachbegriffe auf der „Handelsblatt-Tagung betriebliche Altersversorgung 2018“ in Berlin. Auf dem Podium debattieren Vertreter der Arbeitgeber und der Gewerkschaften mit Politikern, Wissenschaftlern und Anbietern von Produkten für die neue Betriebsrente, deren Startschuss unter diesem Namen am Jahresanfang per Gesetz gefallen ist.