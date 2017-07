 Inhaftierter Ex-Audi-Manager: Vom Saubermann zum Schmutzfink

Audi-Logo Ein Ex-Manager des Autobauers sitzt jetzt in U-Haft. (Foto: dpa)

Giovanni Pamio hielt sich zuletzt meist in Italien auf. Über den Dieselskandal wollte er nicht sprechen. „Kein Kommentar“, lautete die Antwort des früheren Audi-Managers, wenn man ihn auf das Thema ansprach. Jetzt ist Pamio der erste Manager aus dem VW-Konzern, der in Deutschland für den Dieselskandal mit seiner Freiheit bezahlen muss: Als die Polizei ihn in der vergangenen Woche fand, wurde er festgenommen. Seitdem sitzt Pamio in Untersuchungshaft.

Betrug und strafbare Werbung wirft ihm die Staatsanwaltschaft München vor. Allein 80 000 Dieselfahrzeuge, die Audi in den USA verkaufte, erfüllten nach Ansicht der US-Behörden nicht die gesetzlichen Umweltauflagen. Und Pamio...