 Gastbeitrag zu China: Der besonders lange Marsch

Der Autor Stephen S. Roach ist Professor an der Universität Yale und Ex-Chairman von Morgan Stanley Asia. Sie erreichen ihn unter: gastautor@handelsblatt.com.

China hat nach dem Parteitag der KP zwei Ziele im Blick: bis 2035 den Aufbau der „Gesellschaft moderaten Wohlstands“ abzuschließen und bis 2050 seine Position als Großmacht zu etablieren. China feiert die nationale Erneuerung als „chinesischen Traum“ (Xi).

Der dritte Punkt ist am interessantesten. Dieser ist in der Form von Chinas „Hauptwiderspruch“ gefasst – dem marxistischen Konzept, mit dem ein großes, nach Auflösung verlangendes Problem eingestanden wird. Der Hauptwiderspruch, obwohl in der Regel mehrdeutig formuliert, steckt den Rahmen für eine vielschichtige Diskussion von Risiken und Chancen, Strategie und Taktik, Reformen und Lenkung ab.

Die große Neuigkeit ist, dass die Partei...