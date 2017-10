 Gastbeitrag zur EU-Wirtschaftspolitik: Zu viele Hürden für Unternehmen

Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Der Autor Donald Kalff ist ehemaliges Vorstandsmitglied der KLM Airlines sowie Gründer bzw. Mitgründer von ICT- und Biotechunternehmen. Sie erreichen ihn unter: gastautor@handelsblatt.com

Das Märchen von der boomenden Wirtschaft ist bald ausgeträumt. Politik und Unternehmen hierzulande sind sich schon längst dessen bewusst, und zwar spätestens seitdem die Revolutionen der Informationstechnik und der Biotechnologie die Zukunft der wichtigen Automobil- und Pharmaindustrien grundsätzlich infrage gestellt haben. Der Mangel an neuen Geschäftsmodellen, auf denen der nächste Wirtschaftsaufschwung aufbauen kann, wird zu Recht an vielen Orten in Europa beklagt.

Dabei ist die Europäische Union viel stärker, als es wahrgenommen wird. Der Blick nach Europa muss dabei mehr umfassen als Amsterdam, Stockholm oder Berlin. Dort und in einigen anderen europäischen Regionen entstehen bereits die Geschäftsmodelle von morgen. Die...