 Thomas Straubhaar zum AfD-Erfolg: Keine Angst vor dem Gespenst der Geschichte

Der Autor Thomas Straubhaar ist Direktor des Hamburgischen Weltwirtschaftsinstituts. Sie erreichen ihn unter: gastautor@handelsblatt.com.

Ein Gespenst geht um in Deutschland – das Gespenst der Alternative für Deutschland. Befürchtet wird, dass mit dem Einzug der AfD in den Bundestag Demokratie und Rechtsstaat in Gefahr seien und der Bundesrepublik „Weimarer Verhältnisse“ drohten. Was für ein Irrtum! Eine derartige Sorge misst der AfD eine Bedeutung bei, die ihrem tatsächlichen Gewicht nicht entspricht.

Es ist höchste Zeit, das Gespenst dorthin zurückzuschicken, wo es hingehört: auf den Friedhof der Geschichte. Ja, die AfD ist in den Bundestag gewählt worden, und es ist nicht auszuschließen, dass sich die deutsche Politik radikalisiert. Aber ist deswegen gleich das Menetekel von Destabilisierung und...