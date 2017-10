 Expertenrat – Gregor Gysi: Zeit für eine neue Reformation

Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Martin Luther Seine Kirchenkritik weist erstaunliche Parallelen zur heutigen Situation der Gesellschaft auf. (Foto: dpa)

Heute, am 31. Oktober, soll Martin Luther vor 500 Jahren seine Thesen wider den Ablasshandel an die Tür der Wittenberger Schlosskirche genagelt und damit die Reformation der christlichen Kirche eingeleitet haben. Auch wenn der historische Nachweis, ob der Thesenanschlag wirklich so stattgefunden hat, bisher nicht erbracht werden konnte, ist doch Luthers Wirkung auf die Entwicklung von Kirche und Gesellschaften mehr als deutlich.

Seine Absage an eine Kirche, die Sündenerlass gegen klingende Münze anbot und deren führende Vertreter in Saus und Braus lebten, während große Teile des Volkes in Armut darbten, weist auf erstaunliche Parallelen zur heutigen Situation der Gesellschaften hin. Deren...