 Expertenrat – Klaus Kaldemorgen: Vorsicht vor dem „Minsky-Moment“

New Yorker Börse Warten auf den „Minsky-Moment“. (Foto: dpa)

Bei weniger als zehn Jahren Kapitalmarkterfahrung ist Ihnen der sogenannte „Minsky-Moment“ bisher erspart geblieben. In meiner beruflichen Karriere durfte ich diesen Moment, benannt nach dem US-amerikanischen Ökonomen Hyman Minsky, bereits dreimal erleben. Und auch ein viertes Mal wird er mir wohl vergönnt sein. Der Moment ist statistisch gesehen selten, da er im Durchschnitt nur alle zehn Jahre auftritt, jedenfalls war es in den vergangenen 50 Jahren so.

Laut Wikipedia ist der „Minsky-Moment“ ein plötzlicher Kollaps von Vermögenswerten nach einem langen Kursaufschwung, verursacht durch schuldenfinanzierte Spekulationsblasen. Kein Geringerer als der chinesische Notenbankgouverneur warnte kürzlich auf dem chinesischen Parteitag vor der wachsenden...