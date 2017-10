 Kommentar zu Reisen in Deutschland: Monopoly im Fernverkehr

Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Fernbus und ICE Es gibt keine drei innerdeutschen Fernverkehrsmärkte mehr, es gibt nur noch einen. (Foto: dpa)

Mit der erwarteten Übernahme von großen Teilen der Pleitegesellschaft Air Berlin durch die Lufthansa manifestiert sich in Deutschland ein Trend, der in der Wirtschaftstheorie als gefährlich gilt: die Monopolisierung. Im deutschen Fernverkehr gibt es dann in unterschiedlichen Abstufungen nur noch drei relevante Verkehrsunternehmen auf drei Märkten: die Deutsche Bahn auf der Schiene, Flixbus auf der Straße und Lufthansa über den Wolken.

Business- wie Privatpassagiere eint deshalb die gleiche Furcht: dass diese drei Beinahe-Monopolisten die Preise im innerdeutschen Fernverkehr mehr oder weniger nach Belieben diktieren werden. Der Kunde als Opfer einer (wieder) gewachsenen Konzentration. Der Preis, den Reisende dafür zu zahlen...