 Kommentar zu Welternährung: Die Illusion der Landwirtschaft 4.0

Landwirtschaft 4.0 Steuern Drohnen bald Saat und Ernte auf unseren Feldern?

BerlinDie Zahl der unterernährten Menschen steigt wieder an. Mehr als ein Neuntel der Weltbevölkerung ist chronisch unterernährt – 815 Millionen Hungernde, das entspricht fast der Bevölkerung der EU und der USA zusammen. Der Hunger in der Welt ist also keineswegs besiegt – im Gegenteil: Das Problem droht sich zu verschärfen. Heute leben gut sieben Milliarden Menschen auf der Erde, im Jahr 2050 werden es fast zehn Milliarden sein. Die globale Nachfrage nach Agrarprodukten wird in den kommenden drei Jahrzehnten um nahezu 50 Prozent steigen – selbst wenn die Pro-Kopf-Einkommen konstant blieben.

Vor gut zwei Jahrhunderten glaubte der britische Ökonom...