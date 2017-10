 Kommentar zur Konjunkturentwicklung: Der unheimliche Aufschwung

Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Hamburger Hafen Die Zahlen des IWF sind kein Grund zur Euphorie. (Foto: dpa)

Es sind die besten Zeiten, und es sind die schlimmsten Zeiten: Die Finanzminister und Notenbanker, die dieser Tage in Washington bei der Herbsttagung von Internationalem Währungsfonds (IWF) und Weltbank über den Zustand der Weltwirtschaft beraten, sehen sich mit scharfen Gegensätzen konfrontiert. Auf der einen Seite liegen ihnen Daten vor, die einen globalen Aufschwung dokumentieren. China bringt eine Schwächephase hinter sich. Das Wachstum in den USA trotzt der zur Telenovela verkommenden Politik. Im krisengeschüttelten Südeuropa beruhigt sich die Lage, die Stimmung in der Euro-Zone hellt sich auf. Und selbst das lethargische Japan erhebt sich aus der Stagnation. Die Weltkonjunktur, das lässt...