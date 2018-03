 Maastrichter Kunstmesse: Sanfte Verjüngung für die Tefaf

Die Tefaf verdankt ihren exzellenten Ruf der Alten Kunst. Nun modernisiert sich die Maastrichter Messe Schritt für Schritt.

Im Kern ist die Tefaf aber eine Messe für Alte Kunst. (Foto: Loraine Bodewes) Der Blumenschmuck ist üppig und modern

MaastrichtZeugt es von betonter Lässigkeit oder von Ignoranz, wenn die Messe, veranstaltet von The European Fine Art Foundation (Tefaf), in einer Pressemitteilung unter den Neuerungen aufführt: „Die Champagner-Bar im Bereich Tefaf Paintings wird etwas nach unten verschoben, um den Fluss des Besucherstroms zu verbessern.“? Soll diese alles andere als weltbewegende Innovation signalisieren, dass man alles im Griff habe, oder sieht man sich in Maastricht so abgehängt, dass man schon einmal Platz schafft für die Kapelle, die den Untergang begleitet?