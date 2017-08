 Deutschland hat die Wahl (1) – Rentenpolitik: Zwischen Solidarrente und Vorsorgefonds

Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

BerlinDer DGB war vergangene Woche auf Sommerreise durch deutsche Betriebe. Drohende Altersarmut war dabei ein großes Thema, vor allem in Dienstleistungsunternehmen. Dort wird eher schlecht gezahlt. Fragt man aber Gewerkschafter, müssten sich weit mehr Menschen Sorgen machen. „Wenn im Rentenrecht alles so bleibt, wie es ist, wird es zu einem massiven sozialen Abstieg und drohender Altersarmut bis weit in die Mittelschicht kommen“, warnt IG-Metall-Vorstand Hans-Jürgen Urban im Gespräch mit dem Handelsblatt. Auch Verdi-Chef Frank Bsirske rechnete vor, warum mancher Facharbeiter bei der Berliner Verkehrsgesellschaft trotz ergänzender Zusatzversorgung im öffentlichen Dienst im Alter die Miete nicht mehr zahlen kann.