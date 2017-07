Gewalt am Rande des G20-Gipfels Politiker werfen den Randalierern Terrorismus vor. (Foto: dpa)

Berlin, HamburgOlaf Scholz stand an diesem Montagvormittag im prachtvollen Bürgermeisterzimmer des Rathauses und tat so, als gebe es gerade nichts Wichtigeres in Hamburg zu besprechen als die Elektromobilität. „Alle wissen: Einer in Deutschland macht’s, das sind nämlich wir“, lobte der Regierende Bürgermeister sich selbst und die Hansestadt, als er mit Bahn-Chef Richard Lutz eine Absichtserklärung für neue Projekte unterzeichnete.

Ein paar Straßenzüge weiter wurden da noch die Scherben der Krawallnächte rund um den G20-Gipfel zusammengekehrt. Scholz’ Linie ist klar: Niemand hat einen Fehler gemacht, die Krawalle ließen sich in dem Ausmaß nicht vorhersehen, der G20-Gipfel war in Hamburg am...