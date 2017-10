 IG-BCE-Chef Michael Vassiliadis: Stiller Moderator

Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Michael Vassiliadis Er ist für eine dritte Amtszeit bestätigt worden. (Foto: dpa)

BerlinMichael Vassiliadis ist Kummer gewöhnt. Keine andere Gewerkschaft leidet derzeit so unter dem Strukturwandel wie seine IG Bergbau, Chemie, Energie. Der Kohleausstieg frisst immer neue Löcher in die Mitgliederkartei, der Chemie bläst der harte Wind der Globalisierung ins Gesicht. Und jetzt könnten in der neuen Bundesregierung auch noch die Grünen sitzen, die lieber heute als morgen die dreckigsten Kohlekraftwerke abschalten wollen.

Es ist also nicht selbstverständlich, dass Vassiliadis am Dienstag auf dem Bundeskongress mit 97,7 Prozent der Stimmen für eine dritte Amtszeit als IG-BCE-Chef bestätigt wurde. Seit 2009 steht der 53 Jahre alte Chemielaborant an der Spitze der zweitgrößten...