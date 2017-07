 Olaf Scholz nach G20-Krawallen: Den Bürgern zu viel versprochen

Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Olaf Scholz Der Bürgermeister schämt sich. (Foto: dpa)

HamburgAls Olaf Scholz an diesem Montagvormittag direkt vor dem Rathaus zu Werbezwecken in einen autonom fahrenden Elektrobus klettert, ist das für ihn absurd und befreiend zugleich. Absurd, weil dem Ersten Bürgermeister Hamburgs natürlich noch die Bilder der plündernden und brandschatzenden Gewalttäter am Rande des G20-Gipfels vor Augen stehen. Befreiend, weil es hier nicht um seine Fehler, seine Scham, seinen möglichen Rücktritt geht.

Scholz steht also lächelnd im Elektromobil zwischen Bahn-Chef Richard Lutz und Infrastruktur-Vorstand Ronald Pofalla und preist die „urbane Mobilität von morgen“. Die Bahn wolle die Hansestadt in einem gemeinsamen Projekt zu einer „Modellstadt für intelligente Citylogistiklösungen“ machen....