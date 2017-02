Angela Merkel und Xi Jinping in Peking Seht her, wir reden miteinander – und wir haben gemeinsam noch viel vor. (Foto: dpa)

BerlinShi Mingde, Chinas Botschafter in Deutschland, ist ein gastfreundlicher Mensch. Wer ihn in der chinesischen Vertretung am Ufer der Spree besucht, dem lässt er Jasmintee servieren. Und hin und wieder empfängt er prominente Gäste zum abendlichen Dinner. So auch am Donnerstag vergangener Woche. Sigmar Gabriel, zu diesem Zeitpunkt noch Bundeswirtschaftsminister, folgte der Einladung Shis und setzte damit zugleich ein Zeichen: Seht her, wir reden miteinander – und wir haben gemeinsam noch viel vor.

Das ist nicht selbstverständlich. Deutschland und China haben ein schwieriges Jahr hinter sich. Gabriel selbst hat daran keinen geringen Anteil. Die chinesische Übernahme des Roboterbauers...