 Die Welt des Donald Trump: Der unmögliche Präsident

(Foto: David Parkins)

So einen wie Donald Trump haben die Amerikaner an der Spitze ihres Staates noch nie erlebt. Die Deutschen dagegen schon. Wohin eine Nation steuert oder besser gesagt schlittert, wenn an der Spitze sich Selbstliebe, Rüpelhaftigkeit und ein kaum verstellter Brutalismus eingenistet haben, musste Deutschland zu Beginn des vorigen Jahrhunderts erleben. Dabei haben die Deutschen diesen Mann, das unterscheidet ihn von Trump, nicht nominiert und nicht gewählt. Er war ihr politischer Vormund, ihr Herrscher und am Ende auch ihr Schicksal.

Die Rede ist von Kaiser Wilhelm II., der die Political Correctness, damals noch Etikette genannt, lustvoll missachtete. Die Presse beschimpfte der...