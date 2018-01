Haushaltskommissar Oettinger Angewiesen auf die Mitgliedstaaten. (Foto: picture alliance / SZ Photo)

BrüsselDer EU-Haushaltskommissar mahnte zur Eile. Die EU müsse sich dieses Jahr so intensiv wie nie zuvor mit ihrer eigenen Finanzierung beschäftigen, mahnte Günther Oettinger am Dienstag. Sogar in den Urlaubszeiten „im August, zu Weihnachten und an Silvester“ müsse an dem neuen mittelfristigen EU-Finanzrahmen gearbeitet werden, damit er noch vor der Europawahl 2019 fertig werde.