 Präsidentschaftskandidat Jean-Luc Mélenchon: Auf Proletarier gestylt

Jean-Luc Mélenchon Die Überraschung des Wahlkampfs. (Foto: AFP)

ParisWie ein Raubtier steht er auf der Bühne, leicht gebückt, jederzeit zum Sprung bereit. Sein Körper ist ständig in Bewegung. Jean-Luc Mélenchon nutzt den ganzen Raum des Podests, läuft von links nach rechts: keine Statik, Dynamik, Dynamik! Selbst wenn man kein Wort von seiner Rede begriffe, verstünde man sofort: Dieser Politiker nimmt nicht den Umweg über den Kopf, er zielt direkt auf den Bauch seines Publikums.

Der 65 Jahre alte Ex-Trotzkist, Ex-Sozialist ist die Überraschung des Wahlkampfs 2017. Am Wochenende hat er geschafft, womit niemand rechnete: Er ist am Konservativen François Fillon vorbeigezogen und liegt in den Umfragen auf...