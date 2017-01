 Trumps Einreisestopp: Die große Unsicherheit

Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Freiheitsstatue im Hafen von New York Trumps Order schockiert Unternehmenslenker wie Politiker. (Foto: AFP)

Düsseldorf/Berlin/New YorkDen Namen Donald Trump erwähnt Bill McDermott kein einziges Mal. Und trotzdem ist klar, wen der SAP-Chef da kritisiert. „Als Amerikaner bin ich stolz auf die Vielfalt, die unsere Gesellschaft in besonderem Maße auszeichnet und zu der Einwanderer aus der ganzen Welt beigetragen haben“, schreibt der Topmanager in einer E-Mail an die 84.000 Mitarbeiter des Softwarekonzerns. „Amerika wird seine ursprüngliche Identität wiederfinden – jener Traum, der allen die gleichen Chancen bietet.“

Die emotionale Botschaft ist eine Reaktion auf eine Anordnung des US-Präsidenten, die seit dem Wochenende für große Aufregung sorgt. Mit einer Unterschrift verbietet Trump den Besuchern aus...