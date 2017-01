 Umstrittenes US-Einreiseverbot: Trumps Religionskrieg

Demonstration nach Trump-Dekret für Einreisestopp Demonstranten versammeln sich am O'Hare International Airport in Chicago, nachdem Menschen, darunter sogar Besitzer von Green Cards, festgehalten worden sind. (Foto: dpa)

Washington/ Düsseldorf/ Madrid/ New York Der Präsident ist mit sich und seiner Welt hochzufrieden. Donald Trump sitzt hinter seinem schweren Schreibtisch im Oval Office, umringt von seinen engsten Beratern. „Das Ganze funktioniert sehr gut“, behauptet er. „Das ist an den Flughäfen zu sehen.“

Wie so oft in den ersten Tagen der Trump-Ära präsentiert das Weiße Haus „alternative Fakten“, nicht die Realität. Was an den Flughäfen wie New York, Washington und Seattle tatsächlich zu sehen ist, ist das Funktionieren der amerikanischen Zivilgesellschaft. Tausende demonstrieren am Wochenende gegen den neuen Präsidenten und für ein weltoffenes Amerika.

Trump hat weitreichende Einreisesperren verhängt, eigenmächtig,...