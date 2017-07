Ökonomische Bildung in Brasilien : Null Ahnung vom Bankgeschäft

von: Alexander Busch Datum: 09.07.2017 13:46 Uhr

Premium In Brasilien war Finanzbildung nie ein Thema, was nun zum Problem wird: Die Mehrheit der Bevölkerung ist katastrophal ver- und überschuldet. Die Zentralbank will gegensteuern – doch das geht nicht so schnell.