 Allianz plant Übernahme: QBE reagiert spröde auf Avancen

QBE-Zentrale in Sydney Der Konzern hält sich alle Optionen offen. (Foto: Reuters)

Frankfurt, SydneyDie Reaktion der Märkte ließ nicht lange auf sich warten. Um zeitweise mehr als fünf Prozent auf 12,97 australische Dollar zog die Aktie des australischen Versicherers QBE am Montag an, um am Ende nahezu unverändert aus dem Handel zu gehen. Der Grund war, dass das Handelsblatt am Montag enthüllt hatte, dass Allianz-Chef Oliver Bäte auf der Suche nach einer großen Übernahme Finanzkreisen zufolge den führenden australischen Versicherer QBE ins Visier genommen hat.

Ein milliardenschwerer Flirt, der allerdings von QBE-Boss John Neal zurückhaltender als von den Investoren aufgenommen wurde. „An der Konsolidierung der Branche teilzunehmen ist nicht Teil...