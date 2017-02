 Deutsche-Bank-Chef Cryan: Der Minus-Mann

John Cryan Der Deutsche-Bank-Chef muss im zweiten Amtsjahr den zweiten Milliardenverlust erklären. (Foto: dpa)

FrankfurtWenn ein Manager der Deutschen Bank in der Öffentlichkeit auftritt, dann ist eine blaue Krawatte eigentlich Pflicht – passend zum Firmenlogo. Vorstandschef John Cryan entschied sich am Donnerstag bei der Präsentation der Jahreszahlen für die Farbe Rot, fein abgestimmt auf das Ergebnis des vergangenen Jahres. Auf 1,4 Milliarden Euro summiert sich der Verlust – 490 Millionen Euro mehr als von den Analysten erwartet. Prompt brach der Börsenkurs der Bank ein. Am frühen Morgen um sieben Prozent, später stabilisierte sich die Aktie bei einem Minus von etwa fünf Prozent. Mit dem zweiten Milliardenverlust in Folge fallen die Frankfurter weiter hinter...