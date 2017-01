 Zukunft der britischen Finanzwirtschaft: Neuer Kurs ans rettende Ufer

Canary Wharf in London Standort vieler Finanzinstitute. (Foto: Reuters)

LondonEs war fast am Ende seiner Rede, als Jon Cunliffe aussprach, was ihm lautstarke Zustimmung einbrachte: Wenn Clustereffekte und ihre Vorteile „in London verschwinden, sind sie für ganz Europa verloren“, sagte der stellvertretende Chef der Bank of England bei einem Festbankett der Bankbranche Ende vergangenen Jahres in der Londoner National Gallery. „Die Fragmentierung der Finanzmarktaktivitäten“, so Cunliffe weiter, werde Kosten verursachen, die alle Volkswirtschaften Europas werden tragen müssen.

Seine Worte waren Balsam auf den Seelen der Banker. Da sprach einer, der sie verstand – im Gegensatz zu der britischen Regierung, bei der die Branche sich im Kampf gegen einen...