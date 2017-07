 Warren Buffett: US-Milliardär drängt auf den Energiemarkt

Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Warren Buffett Investor mit Vorliebe für die Energiebranche. (Foto: AFP)

Warren Buffett will im Energiesektor weiter wachsen. Sein Konzern Berkshire Hathaway kündigte am Freitag die Übernahme des texanischen Stromnetzbetreibers Oncor und dessen Muttergesellschaft Energy Future Holdings (EFH) an. Mit rund 18 Milliarden Dollar inklusive Schulden wäre das eine der größten Übernahmen des Konglomerats aus Omaha, Nebraska. „Oncor passt hervorragend zu Berkshire Hathaway“, lobte Buffett den geplanten Zukauf. Regulierungsbehörden und Insolvenzverwalter müssen der Übernahme noch zustimmen.

Doch es droht Widerstand. Hedgefonds-Manager Paul Singer von Elliott Management denke über ein Gegenangebot nach, berichteten das „Wall Street Journal“ und die Nachrichtenagentur Reuters am Wochenende. Der Hedgefonds hat in den vergangenen Monaten EFH-Anleihen im Wert von...