 Deutsche Bahn: Wer folgt auf Grube?

Politiker mahnen nun Ruhe und Besonnenheit an. Die Nachfolge des zurückgetretenen Bahn-Chefs Rüdiger Grube müsse wohlüberlegt sein. Auch für den Aufsichtsratschef Utz-Hellmuth Felcht wird so schnell kein Nachfolger zu finden sein. Ohnehin müsste er nach der aufgekommenen Kritik erst zurücktreten. Am besten, so heißt es in der Koalition, werden solch wichtige Personalentscheidungen erst nach der Bundestagswahl im Herbst getroffen.

Doch dabei drängt die Zeit. Im Bahn-Konzern herrscht Alarmstufe Rot. Der personelle Aderlass in den vergangenen zwei Jahren im Vorstand hat schon tiefe Spuren hinterlassen. Grube hatte sich von mehreren Vorstandsmitgliedern getrennt, die nach seiner Einschätzung nicht mehr in das 2015...