 Hello-Fresh-Gründer Dominik Richter: Boxen für die Börse

Dominik Richter Beim zweiten Mal soll es mit dem Börsengang klappen. (Foto: Bloomberg/Getty Images)

Schnell was zu Essen zubereiten, das bedeutete lange Zeit: Tiefkühlpizza und Instant Nudeln. Doch 2011 machte sich Dominik Richter gemeinsam mit Thomas Griesel von ihrer WG-Küche aus auf, die Welt mit ihren Kochboxen zu erfreuen. Sechs Jahre später will Richter sein Unternehmen nun an die Börse bringen. Das Geschäftsmodell: Hello Fresh schickt seinen Kunden eine Box nach Hause, in der frische Zutaten und Rezepte für das Abendessen enthalten sind. Gekocht ist dann schnell – und gleichzeitig gesund.

Im Jahr 2016 wuchs der Umsatz des Start-ups auf rund 597 Millionen Euro. Mehr als 850.000 Kunden in neun Ländern zählt Hello Fresh...