 Restaurantketten: Das große Fressen

Pizza Hut in Frankfurt Der Gastronomiekette will die Anzahl ihrer deutschen Filialen in den nächsten Jahren verdoppeln. (Foto: Corbis News/Getty Images)

HamburgDer Sommer macht viele deutsche Fußgängerzonen zur Piazza. Überall stehen Tische und Stühle auf der Straße. Der deutsche Markt wird zum Eldorado besonders für Systemgastronomen. Die gute Wirtschaftslage und der im internationalen Vergleich geringe Anteil von Filialkonzepten locken deutsche Unternehmer und internationale Investoren.

Kurz nach dem Börsengang der Pasta-Kette Vapiano kündigt nun auch Pizza Hut eine Offensive an. Die Amerikaner geben ihre gut 70 Restaurants in Deutschland in eine strategische Partnerschaft mit dem polnischen Gastro-Konzern Amrest, der bereits die Starbucks-Filialen in Deutschland betreibt. Dazu wird Amrest Master-Franchiser – also der neue Partner der existierenden Franchise-Nehmer.

„Deutschland ist für uns...