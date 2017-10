 Vincent Warnery soll Topmarken ausbauen: Beiersdorfs Edelmanager

Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Vincent Warnery Der Franzose soll die gut laufende Sparte mit Edelkosmetik führen. (Foto: Pressefoto)

DüsseldorfDie Creme verspricht echte Goldpartikel für ein jugendliches Aussehen. Kostenpunkt: 465 Euro für 40 Milliliter. Daneben ein Serum aus weißen „Kaviarperlen“ gegen Altersflecken, 449 Euro für 30 Milliliter. Auf den ersten Blick hat die Kosmetikmarke La Prairie wenig mit schnöder Nivea-Creme zu tun. Und doch kommt die Marke ebenfalls aus dem Hause Beiersdorf.

Der Umsatz der Edelkosmetik-Marken des Konzerns, der mehrheitlich dem Hamburger Milliardär Michael Herz gehört, hat in den ersten neun Monaten 2017 um 13 Prozent zugelegt und so Beiersdorfs Gesamtumsatz und die Aktie angetrieben. Doch Konzernchef Stefan Heidenreich will mehr – und hat dafür im Frühjahr...