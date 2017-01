 Wilhelm Josten: Der Butlers-Traum ist ausgeträumt

Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Wilhelm Josten In 100 Einkaufsstraßen Europas mit Einrichtungsläden präsent. (Foto: Rudolf Wichert/laif)

HamburgDie Ambitionen waren groß: 19 Sattelzüge würden seine neuen Kataloge füllen, rechnete Wilhelm Josten vor gut vier Jahren vor. Auf mehr als 200 Seiten brachte es das Druckwerk der Kette Butlers, die in gut 100 Einkaufsstraßen präsent ist. Jostens Vorstoß – er galt damals auch als Angriff auf Ikea.

Doch Josten hat sich übernommen. Am Montag teilte Butlers mit: Das Unternehmen hat Insolvenz angemeldet. Ziel ist, einen Insolvenzplan zu entwickeln und das Unternehmen so mit dem Alteigentümer in die Spur zu bekommen. Ob das klappt, ist noch ungewiss.

Der Insolvenzverwalter Jörg Bornheimer habe erst am Wochenende übernommen und...