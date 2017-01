 Abfindung für Hohmann-Dennhardt: Die 13-Millionen-Euro-Fehlentscheidung

Christine Hohmann-Dennhardt Die bisherige Chefaufklärerin von VW erhält insgesamt rund 13 Millionen Euro an Abfindung. (Foto: dpa)

Frankfurt/DüsseldorfSie kam, als die Not am größten war: Kurz nach Bekanntwerden des Dieselskandals im September 2015 gab VW die Verpflichtung von Christine Hohman-Dennhardt bekannt. Ihr Name klang wie eine Verheißung. Die angesehene Juristin, früher Justizministerin und Richterin am Bundesverfassungsgericht, hatte zuletzt in der Korruptionsaffäre bei Daimler bewiesen, dass sie große Konzerne aus juristischen Krisen führen kann.

Doch so plötzlich wie VW Hohmann-Dennhardt angeheuert hatte, servierte der Autobauer sie nach nur einem Jahr wieder ab. Ende Januar verlässt die Juristin wieder den Vorstand – 23 Monate vor dem Ende der vereinbarten Vertragslaufzeit. Am Ende war die Verpflichtung nur ein...