 Irkut MC-21: Russlands neuer Himmelsstürmer

Irkut MC-21 Nach einigen Verzögerungen soll das neue Flugzeug 2018 in Dienst genommen werden. (Foto: Reuters)

Moskau/FrankfurtRussland will Airbus und Boeing den Himmel streitig machen: Nach langen Anlaufschwierigkeiten steht nun mit der Irkut MC-21 ein neues Flugzeug auf der Startbahn. Der russische Kurz- und Mittelstreckenflieger erhöht deutlich den Konkurrenzdruck auf die Etablierten. Am 17. Oktober nahm die MC-21 Kurs vom Werk des Flugzeugbauers UAC im sibirischen Irkutsk auf den Militärflughafen Schukowski nahe Moskau. Die 4 500 Kilometer legte der Flieger in sechs Stunden zurück. „Alle Systeme arbeiteten fehlerfrei“, meldete anschließend Pilot Oleg Kononenko.

Kein unwichtiges Detail: Die MC-21, in den 90er-Jahren ursprünglich als Jak-242 geplant, wurde immer wieder durch technische Unzulänglichkeiten zurückgeworfen. Nun soll sie endlich...