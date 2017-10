 Korruptionsverdacht: Gigant Airbus wankt

Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Airbus A320 Auch der Verkauf ziviler Flugzeuge soll durch Korruption angekurbelt worden sein. (Foto: dpa)

Paris/Düsseldorf/Berlin/WienEuropas Gigant der Lüfte kommt in Turbulenzen. Technologisch greift Airbus nach den Sternen. Doch beim Verkauf steckt das französisch-deutsch-spanische Unternehmen tief im Morast. So tief, dass nun möglicherweise seine Existenz gefährdet ist.

Die Staatsanwaltschaft München bestätigte dem Handelsblatt, sie stehe davor, Anklage gegen mehrere Airbus-Manager zu erheben. Im Zentrum steht der Vorwurf der Unterschlagung beim Verkauf von 15 Eurofightern an Österreich. Das französische Internetportal Mediapart und der „Spiegel“ berichteten über die Anklage. Gegen Airbus-Chef Tom Enders selbst werde allerdings nicht ermittelt, präzisiert die Staatsanwaltschaft.

Für das Unternehmen ist das ein schwacher Trost. Gefährlicher als das Österreich-Verfahren ist,...