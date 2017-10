 K+S-Chef Burkhard Lohr: „Ich verstecke mich nicht“

Burkhard Lohr Chef des Kali- und Salzproduzenten K+S im Großbunker der Schachtanlage Hattorf in Philippsthal (Hessen). (Foto: picture alliance / Arne Dedert/d)

DüsseldorfEine neue Strategie zu erarbeiten ist anstrengend. Aber richtig stressig wird es, wenn sie fertig ist – vor allem für den Chef. Er muss glaubwürdig vermitteln, wohin das Unternehmen gehen soll. Burkhard Lohr, der den Düngemittel- und Salzhersteller K+S seit Mitte Mai führt, steht vor dieser Herausforderung. Drei Tage hat er sich mit den Führungskräften aus aller Welt „im Hotel eingeschlossen“, erzählt der 54-Jährige. Am Montag präsentierte er den Mitarbeitern in einem Townhall-Meeting die neue Strategie, mit der sich der Kasseler MDax-Konzern komplett neu aufstellen will. Am Abend startete Lohr zu Roadshows in Frankfurt, London und New York.

Herr...