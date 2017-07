Top-500-Ranking : Europas Konzerne starten durch

von: Ulf Sommer Datum: 11.07.2017 06:01 Uhr

Premium Die Formel „Schwaches Europa, starke USA“ galt in den vergangenen Jahren, doch sie ist keineswegs ein Naturgesetz. Nur in der Technologie scheint Amerikas Vorsprung uneinholbar: In der Realwirtschaft wie an der Börse.