 Handelsblatt IT-Tagung: Ohne IT-Abteilung fährt kein neues Auto mehr

Handelsblatt-Tagung Strategisches IT-Management Im Hotel Sofitel in München diskutieren noch bis Mittwoch IT-Fachleute aus der ganzen Welt. Zum Auftakt am Montag waren auf dem Podium: David Buttery (links) vom amerikanischen Autobauer Ford sowie der Volvo-Manager Jonas Rönnkvist. (Foto: Thorsten Jochim für Handelsblatt)

MünchenDer Kofferraum als Packstation? Das ist kein Hirngespinst, sondern Realität beim skandinavischen Autobauer Volvo. In der schwedischen Heimat des Konzerns können sich Volvo-Besitzer ihre Pakete vom Postboten in den eigenen Wagen liefern lassen. Kurier und Empfänger steuern den Vorgang per App.

Für Jonas Rönnkvist, Direktor für Strategie und Weiterentwicklung des Geschäfts bei Volvo, ist der mobile Lieferservice nur eines von vielen Beispielen, wie sich die Aufgaben der IT-Abteilung beim Autobauer verändert haben. Es ist noch nicht lange her, da haben die Mitarbeiter die PCs der Kollegen gewartet, neue Software aufgespielt und alle paar Jahre modernere Handys ausgeteilt....