Michael Dell Der Gründer und Chef des IT-Konzerns Dell erwartet, dass das Internet der Dinge sich rasant fortentwickeln wird. (Foto: DAMON WINTER/The New York Times/Redux/Laif)

New YorkMichael Dell ist ein großer, wuchtiger Mann. Mit seinem an der Seite hoch ausrasierten Haar sieht der Gründer des IT-Konzerns Dell Technologies jünger aus als seine 52 Jahre. Wie er da in New York in einem Konferenzzentrum auf der Bühne steht, strahlt er den gleichen Optimismus und dieselbe Energie wie in alten Zeiten aus.

Damals, als er mit jungen Jahren in seinem Studienzimmer in Austin, Texas, die PC-Herstellung revolutionierte und in den Jahrzehnten danach einen Weltkonzern schuf. „Wir stehen vor einer neue Ära“, unterstreicht Dell.

Was der Texaner damit meint, lässt ein ABB-Industrieroboter ahnen, der neben der...