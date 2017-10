 Neuer Chef : Neustart bei T-Systems

Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Deutsche Telekom Bei T-Systems stehen mit dem neuen Chef ab kommendem Jahr Veränderungen an. (Foto: AFP; Files; Francois Guillot)

Die Telekom hat einen Manager gefunden, der die seit Jahren angeschlagene Tochterfirma T-Systems künftig steuern soll. Nach Informationen des Handelsblatts wird Adel Al-Saleh 2018 den Vorstandsposten von Reinhard Clemens übernehmen. Der Amerikaner muss nun das Geschäft sanieren.

Fast eine Milliarde Euro hat die Telekom in den vergangenen zehn Jahren in T-Systems investiert – trotzdem war das Ergebnis fast immer negativ. Telekom-Chef Timotheus Höttges will mit der Personalie für die chronisch kriselnde Tochter einen Neustart wagen. Schon 2013 hatte der Bonner Konzern die Sparte umstrukturiert. Zwar habe die Telekom damit ihre Ziele erreicht, sagt Höttges, doch „der Markt hat sich schneller...