 Lidls neuer US-Chef Michael Aranda: Spanische Lösung

Michael Aranda, Vorstand Lidl „Wir haben Lidl in Spanien spanisch gemacht.“ (Foto: Lidl España)

New YorkMichael Aranda weiß, was die Spanier an Deutschland schätzen – und was nicht: „Wir wissen genau, dass ein Spanier gerne ein deutsches Auto fährt, aber auch, dass Deutschland die Spanier niemals kulinarisch erobern wird“, ruft er einem klatschenden Publikum auf einer Zulieferer-Konferenz in Sevilla zu. Deshalb erfreut er die Lidl-Kunden lieber mit edlem Mandel-Turron und Manchego-Käse als mit Heringsdip und Kartoffelsalat.

17 Jahre lang war der Lidl-Manager für Spanien zuständig. Dort hat Aranda das Geschäft des deutschen Discounters in einem schwierigen Marktumfeld gegen den Platzhirsch Mercadona aufgebaut. Nun soll er diesen Erfolg in den USA wiederholen:...