Berliner Putzkräfte-Plattform : Unilever investiert in Helpling

von: Alexander Demling Datum: 01.08.2017 18:00 Uhr

Premium Der Konsumgüterriese Unilever steckt Millionen in die Berliner Putzkräfte-Plattform Helpling. Deren Chef will künftig auch Reinigungsmittel verkaufen. Die Liaison bahnte sich schon länger an.